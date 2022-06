Serata di Nations League per l'Italia e non solo. Andiamo, con ordine, a vedere gli interisti impegnati. Nella sfida tra Italia e Ungheria il commissario tecnico Roberto Mancini schiera un 4-3-3 con Bastoni centrale di sinistra al fianco di Mancini, e Barella in veste di mezzala nel centrocampo completato dai romanisti Cristante e Pellegrini. Nell'incontro tra Bosnia e Romania, non può mancare dal 1' il leader Edin Dzeko nel 4-3-3 di Petev. Tra i rumeni l'ex interista Puscas, che con la maglia del Pisa ha recentemente perso la finale playoff di Serie B contro il Monza. Gioca anche Hakan Calhanoglu a Vilnius contro la Lituania. La mezzala nerazzurra guida il centrocampo della Turchia nella trasferta baltica.