L'Olanda torna alla vittoria in Nations League con un secco 3-0 all'Ungheria. Nel tabellino spicca la bellissima rete di Denzel Dumfries: l'esterno nerazzurro, partito titolare sulla destra, ha segnato il terzo gol della sfida con un fantastico tiro al volo. Ma anche l'assist per il 4-0 di Koopmeiners.

Dumfries è rimasto in campo per 90 minuti, solo panchina per De Vrij. L'Olanda sale così a quota 8 punti nel girone, a +3 sulla stessa Ungheria e a -5 dalla Germania, vincente con un rotondo 7-0 sulla Bosnia Erzegovina.