I betting analyst immaginano una lotta a due per lo scudetto. Il pareggio di Udine porta la quota scudetto dell'Atalanta a schizzare a 5,50 su Planetwin365, contro 4,50 della scorsa settimana. La favorita rimane l'Inter di Inzaghi: il bis dei nerazzurri paga 1,47 su 888sport, mentre il Napoli è in lavagna a 3,25 su Snai. Quote molto più alte per le altre: la Juventus è data a 56, la Lazio a 81 e il duo Milan-Fiorentina a 101.