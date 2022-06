A poche ore dall'elaborazione dei calendari del campionato di Serie A, sono già aperte le lavagne per la prima giornata della stagione 2022-2023: riparte dal Via del Mare di Lecce la corsa dell’Inter verso il titolo: i due precedenti contro i salentini, alla prima giornata, sono coincisi con altrettante vittorie schiaccianti dei nerazzurri. Sisal dà per favoritissimi a 1,40 Nicolò Barella e compagni mentre il successo dei giallorossi è in quota a 7,50 con il pareggio offerto a 4,50.