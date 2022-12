"Rivali del Napoli in A? Nessuna squadra è in grado di inseguire quella azzurra". È la sentenza di Angelo Gregucci , ex allenatore Inter, che a 1 Station Radio , nel corso di '1 Football Club' ha detto la sua sul prosieguo del campionato di Serie A. "Eccetto il Napoli, sarà una seconda parte di stagione complicata , l'Inter probabilmente si posizionerà al secondo posto. La Juve, invece, è una squadra con un progetto delineato da Allegri, soprattutto dopo aver ingaggiato determinati calciatori in estate. Lotterà sino alla fine.

Per quanto concerne il Milan, il progetto è fantastico, Maldini e Massara hanno avuto una visione eccellente, hanno un quadro delineato. La Lazio ha le stimmate di Sarri, poiché questo allenatore aveva bisogno di tempo per offrire un'identità alla squadra. Data per smontata, l'Atalanta, invece, è ai vertici della classifica. Tutti questi club, tuttavia, tenteranno di conquistare un posto in Champions, ma non possono raggiungere il Napoli".