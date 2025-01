Il pronostico è aperto per la finalissima di Supercoppa italiana di domani sera, per Ciccio Graziani, secondo il quale comunque l'ago della bilancia pende leggermente dalla parte dell'Inter: "Non c'è mai un risultato scontato in un derby, lo dico con cognizione di causa perché ne ho vissuti molti - ha detto l'ex attaccante a Sportmediaset -. A volte, la squadra più in difficoltà riesce a superare l'esame a pieni voti. L'Inter è più forte del Milan in tutto, nel gioco e nei singoli, ma attenzione perché ci sono giocatori che possono inventarsi la giocata vincente da un momento all'altro. Attenzione quando si parla di Milan".