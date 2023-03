Giocatori e tifosi dell'Inter si schierano al fianco di Gianluca Lombardo, un ragazzo di 25 anni di Poviglio (Reggio Emilia) tifosissimo dell’Inter che nei giorni scorsi si è dovuto sottoporre a un delicato intervento alla colonna vertebrale: si tratta del trentesimo di un lungo calvario iniziato da ragazzino all’ospedale Gaslini di Genova e proseguito al Burlo Garofalo a Trieste. Che questa volta ha sentito la vicinanza da parte dei suoi beniamini, in particolare Milan Skriniar, Alessandro Bastoni e Javier Zanetti, che gli hanno mandato un messaggio di incoraggiamento: "Ti aspettiamo a San Siro per vedere l’Inter, Gianluca non mollare", mentre la Curva Nord ha esposto uno striscione in suo onore durante la partita contro l'Udinese.