Adriano Galliani è stato protagonista oggi nella puntata di Radio Anch'io Lo Sport che ha chiuso la stagione. "Tra gli altri temi si è parlato anche di mercato e di giocatori dell'Inter a cui il Monza è interessato. "Per ora abbiamo preso Ranocchia e Cragno. Pinamonti e Joao Pedro sono difficili per i costi che implicano. In ogni caso costruiremo un gruppo italiano - dice Galliani - Stagione particolare? La partenza non mi pare una grande novità, lo è la sosta di due mesi. Saranno i preparatori a definire i dettagli".