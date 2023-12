Intervenuto sulle frequenze di TVPlay, l'ex portiere dell'Inter Sebastien Frey ha risposto anche su André Onana, quest'anno non al top e deludente rispetto alla scorsa stagione in nerazzurro: "L’anno scorso ha fatto un grande campionato, ma ora è in totale difficoltà. Secondo me l’allenatore deve farlo riposare fisicamente e psicologicamente perché se no non ne viene fuori. Ma anche l’Inter ha fatto tanto bene al giocatore. La difesa nerazzurra l’anno scorso era molto solida e lo stesso portiere ne ha risentito in positivo, mentre ora al Manchester United c’è poca serenità e soprattutto manca compattezza difensiva".

Su Sommer ha aggiunto:

"Io ero sicuro anche di Sommer quando è arrivato all’Inter e si sta dimostrando un portiere di assoluto livello, tanto che i nerazzurri sono una delle squadre con più clean sheet in Europa".