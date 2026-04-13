Anche l'avvocato Dario Canovi, intervistato da Tutto Mercato Web, ha commentato quanto accaduto ieri sera al Sinigaglia tra Como e Inter: "Abbiamo visto due partite in una: nel primo tempo il Como ha giocato un calcio bellissimo, meraviglioso, dominando l’Inter. Nel secondo tempo invece ha avuto la meglio l’Inter dimostrando perché è prima in classifica".

Uno degli agenti storici del calcio italiano aggiunge poi una riflessione tranchant nei confronti di Davide Massa e della sua squadra arbitrale, a suo dire non all'altezza della situazione e con una motivazione ben chiara che va oltre il rigore concesso nel finale ai padroni di casa: “Arbitraggio al di sotto delle aspettative. Lo definirei orribile. Se una partita finisce con otto-nove ammonizioni vuol dire che l'arbitraggio è stato scarso".