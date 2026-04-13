Anche l'avvocato Dario Canovi, intervistato da Tutto Mercato Web, ha commentato quanto accaduto ieri sera al Sinigaglia tra Como e Inter: "Abbiamo visto due partite in una: nel primo tempo il Como ha giocato un calcio bellissimo, meraviglioso, dominando l’Inter. Nel secondo tempo invece ha avuto la meglio l’Inter dimostrando perché è prima in classifica".

Uno degli agenti storici del calcio italiano aggiunge poi una riflessione tranchant nei confronti di Davide Massa e della sua squadra arbitrale, a suo dire non all'altezza della situazione e con una motivazione ben chiara che va oltre il rigore concesso nel finale ai padroni di casa: “Arbitraggio al di sotto delle aspettative. Lo definirei orribile. Se una partita finisce con otto-nove ammonizioni vuol dire che l'arbitraggio è stato scarso".

Sezione: News / Data: Lun 13 aprile 2026 alle 15:56
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.