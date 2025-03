Febbre da sabato sera in quel di Parma, dove l'attesa per la sfida contro i campioni d'Italia è già alle stelle. Non è un caso che il Tardini, in vista di Parma-Inter in programma per sabato prossimo alle 18, è già sold out. Quello verificatosi oggi è stato un vero e proprio assalto al botteghino: nel giro di un'ora difatti tutti i biglietti sono stati esauriti. Dalle ore 12.00 di oggi, 31 marzo è iniziata la prevendita dei tagliandi per il Settore Ospiti, fase di vendita aperta fino a venerdì 4 aprile alle 19.00. Operazione per la quale non sarà necessario il possesso della Fidelity Card nella fase di acquisto.