"L'Inter è unica per storia, indole e passione, nella vittoria come nella sconfitta. A questo proposito, so identificarmi con più facilità nel tifoso propenso a “rimboccarsi le maniche” durante le annate ostiche. Vivo la fede interista con un’enfasi che va oltre la domenica sportiva, siccome ritengo i colori nerazzurri una piacevole chiave di lettura rispetto ai percorsi che la vita sceglie di riservarci attraverso nomi, date e luoghi simbolici” è un'autentica dichiarazione d'amore che Gianfelice Facchetti, figlio dello storico capitano nerazzurro, fa alla sua Beneamata ai microfoni di Footballnews24.it.