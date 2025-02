Dopo che in passato ha fatto parlare più volte di sé per alcune direzioni di gara opinabili, adesso Rosario Abisso, arbitro della sezione di Palermo, va incontro ad uno stop di più turni da parte dell'AIA dopo i disastri in serie di cui si è reso protagonista durante il match del Tardini tra Parma e Bologna. L’errore più clamoroso è stato il secondo giallo non dato all'attaccante ducale Matteo Cancellieri per un fallo evidente e non sanzionato su Nicolò Cambiaghi dopo 19 minuti.

Tantissimi dubbi anche sul rigore assegnato al Parma che è valso l’1-0 di Ange-Yoan Bonny, che ha fatto esplodere il tecnico felsineo Vincenzo Italiano. L'associazione arbitri non potrà a questo punto esimersi dal prendere provvedimenti, con Abisso che sarà fermato per più giornate, riferisce la Gazzetta dello Sport.