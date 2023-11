Termina con un pareggio il derby d’Italia tra Juventus e Inter, giocato ieri sera allo Stadium. Un 1-1 che mantiene i nerazzurri ancora una volta in vetta alla classifica, mantenendo due punti di vantaggio sui bianconeri. Un trend che allunga ulteriormente il vantaggio dell'Inter anche nelle quote scudetto. Il ventesimo scudetto della Beneamata si gioca infatti a 1,57 su Planetwin365, quota che sale a 1,60 su Newgioco, mentre è a 3,50 la vittoria dei rivali di sempre, ieri rivali in campo.

Torna a guadagnare campo il Milan, dopo la vittoria di sabato contro la Fiorentina a 7,50. Di poco inferiore la fiducia riposta sui campioni d'Italia, freschi del cambio in panchina: 8 la quota del Napoli.