"Tornare in questo stadio mi fa ricordare dei bei momenti vissuti con la Nazionale, qui abbiamo giocato più di una partita non solo la finale. A marzo a Napoli hanno giocato meglio di noi, sono stati superiori, ma quella di domani sarà un'altra partita. Sarà un bel test anche per noi per capire a che livello siamo, in questo secondo raduno abbiamo avuto più tempo per conoscere il mister. Saremo pronti per disputare una bella partita". Ha esordito così Giovanni Di Lorenzo, al fianco di Spalletti durante la conferenza pre-gara contro l'Inghilterra.

Vi sentite a livello di questa Inghilterra? E cosa vi manca eventualmente per essere al loro livello?

"Lo vedremo domani sera, loro sono una grandissima partita con grandissime individualità. Ma noi siamo forti, bisognerà dimostrarlo domani sera. Abbiamo iniziato un nuovo percorso con un nuovo allenatore, abbiamo lavorato davvero bene questa settimana".

Cosa è successo all'Italia dopo la finale dell'Europeo che tu hai disputato? Qual è la differenza con quella squadra? La polizia a Coverciano ha inciso sulla preparazione di questa partita?

"Non ha inciso sulla preparazione alla partita, la squadra è sempre rimasta concentrata. La settimana è stata bella intensa, con allenamenti specifici, siamo pronti per domani. Non so la differenza, adesso siamo all'inizio di un nuovo percorso con un nuovo allenatore. L'Italia dell'Europeo era molto forte, aveva un gruppo unito e questo ci portò a vincere l'Europeo".

Qual è l'immagine che ti è venuta in mente quando sei entrato allo stadio?

"Sì, sicuramente entrare in questo stadio evoca bei momenti, ricordi di quell'Europeo e di quella vittoria. E' emozionante ritornare qui, ma ora dobbiamo metterli da parte e pensare a questa partita che è la cosa più importante. Conta più quello che sarà domani".

Due giocatori dell'Italia sono tornati a casa, ne avete parlato in squadra? Cosa ne pensi dell'inchiesta?

"Preferisco non parlarne, siamo vicini umanamente ai due compagni e poi ciò che verrà fuori non lo so. Mi limito a dire solo questo".