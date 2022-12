Ospite sulle frequenze di TMW Radio, Antonio Di Gennaro analizza brevemente il Mondiale di Lautaro Martinez. Il Toro ha perso il posto da titolare durante la competizione, ma è stato comunque protagonista con il rigore decisivo sigliato contro l'Olanda e propiziando il terzo gol dell'Argentina in finale. Due momenti evidenziati anche dall'ex calciatore: "Lautaro ha iniziato l'azione del terzo gol di Messi, poi ha segnato il rigore e non era semplice calciarlo in quel modo".