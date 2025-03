Oltre ad annunciare la sua presenza domani sugli spalti del Gewiss Stadium, German Denis, ex attaccante dell'Atalanta, illustra per la Gazzetta dello Sport la partitissima tra la Dea e l'Inter: "Chi vince? L’Inter è prima in classifica, la squadra di Simone Inzaghi è abituata a giocare sfide così importanti. Ma avrà più pressione rispetto all’Atalanta. Il gruppo di Gian Piero Gasperini deve sfruttare la scia di positività dopo il 4-0 rifilato alla Juventus. Penso che questo sia il momento giusto per provare a vincere”.

Con un successo dell’Atalanta, la lotta allo scudetto sarebbe apertissima.

“Le squadre allenate da Gasperini hanno sempre fatto bene nella seconda parte di stagione. Attenzione anche al Napoli, il gruppo di Antonio Conte sta giocando un buon calcio e fino alla fine sarà lotta a tre per il titolo”.