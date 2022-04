Il Milan ha sprecato una palla importante nella corsa allo Scudetto con il pari con il Bologna? A rispondere è Gigi De Canio che ai microfoni di MilanNews.it fa un punto sulla lotta scudetto tra le due milanesi: "Non un match ball, come ho sentito in questi giorni - dice a proposito di Milan-Bologna -. Certo, due punti in più in una situazione di questo tipo sarebbero valsi un vantaggio importante con poche giornate da disputare”.