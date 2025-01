Dopo Simone Inzaghi, è Matteo Darmian a presentarsi nella sala conferenze del Via del Mare per parlare della vittoria rotonda dell'Inter a Lecce: "Siamo concentrati sul nostro percorso vogliamo portare avanti tutte le competizioni nel miglior modo - le sue parole raccolte dal nostro inviato -. Ci prepareremo per la sfida d Champions, vogliamo entrare nelle prime 8 così come proseguire a fare bene in campionato. Sappiamo quanto è difficile il mese di febbraio, in generale nessuna partita è scontata quando si gioca ogni tre giorni. Venire qui e vincere come abbiamo fatto oggi non è scontato, siamo stati bravi a indirizzarla nel migliore dei modi. Ora ci concentreremo sui prossimi impegni, siamo un gruppo forte dove ognuno di noi dà il 100% Sono sicuro che ci faremo trovare pronti".