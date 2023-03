Intervenuto su 1 Station Radio, l'agente di mercato Oscar Damiani ha risposto anche a proposito della questione che riguarda l'ex allenatore dell'Inter Antonio Conte, entrato nuovamente nelle cronache della Beneamata. "Conte è un tecnico diretto, che non cerca mai scuse. Parliamo di un allenatore che ha sempre dotato le sue squadre di un gioco godibile ed efficace. Il Tottenham, però, non mi è mai parso realmente squadra, in cui potrebbe anche esserci qualche egoismo. Le dichiarazioni dell’ex Inter aiutano a comprendere quanto si tratti di un ambiente complicato. Dunque, credo che l’addio sia la soluzione migliore per il club, e per l’allenatore".