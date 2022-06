La Croazia chiude il poker di impegni di Nations League conquistando una vittoria prestigiosa a spese della Francia, battuta 1-0 allo Stade de France grazie a un rigore trasformato dopo appena 5' da Luka Modric. Il vantaggio lampo dei vicecampioni del mondo resiste senza grandi sussulti fino al triplice fischio, soprattutto grazie alla complicità dei transalpini incapaci di imbastire azioni pericolose nonostante la quantità di top player in campo. Mbappé e compagni, quindi, alla fine devono inchinarsi alla squadra guidata alla vittoria anche da un instancabile Marcelo Brozovic, in campo per l'intera durata della gara e ammonito al 51' per fallo tattico commesso ai danni di Christopher Nkunku, con il quale è arrivato poi a confrontarsi a muso duro.