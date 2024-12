Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex calciatore Francesco Colonnese ha parlato così della lotta Scudetto in Serie A: "Il Napoli gioca con una seconda squadra, con giocatori che stanno giocando poco, vedi la difesa, ma gli altri sono signore alternative - ha esordito -. Il Napoli sta giocando con i due centrali difensivi che non hanno mai giocato quest'anno, ma per il resto è una squadra solida, forte. Per me il Napoli è da Scudetto? Non bisogna nascondersi, ha giocatori forti, ha un allenatore molto forte, una piazza fortissima, perché non deve lottare per quell'obiettivo? Che poi non lo vinca ci sta, ma non devi pensare al quarto posto ora, visto come sei partito".

Con questa squadra, Conte avrebbe fatto qualcosa di più alla Juventus?

"Sì, perché si sarebbe fatto comprare anche giocatori diversi e non avrebbe avuto sicuramente solo una prima punta come adesso, che c'è solo Vlahovic", ha concluso.