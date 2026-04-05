Dopo la sosta amara per gli azzurri, torna il campionato e torna la corsa al tricolore che vede l'Inter in vantaggio su Milan e Napoli rispettivamente di 6 e 7 punti a 8 turni dalla conclusione. I nerazzurri non vincono da tre partite: dopo il 2-0 al Genoa datato 28 febbraio sono arrivati il ko con il Milan e i pareggi con Atalanta e Fiorentina, tutti match segnati da gravi sviste arbitrali.

QUI INTER – Chivu non potrà contare sullo squalificato Carlos Augusto e sull'infortunato Bisseck: si apre così una piccola emergenza in difesa, con Acerbi in vantaggio su De Vrij per completare il pacchetto assieme ad Akanji e Bastoni. La notizia enorme è il ritorno di Lautaro, che in campionato manca da Inter-Juve del 14 febbraio: il capitano farà coppia con un rinvigorito Thuram, a segno con la Francia. E torna pure la mediana deluxe dei titolari: Dumfries e Dimarco agiranno ai fianchi di Barella, Calhanoglu e Zielinski. Mkhitaryan c'è e va in panchina.

QUI ROMA – Il dubbio in casa Roma riguarda in particolare la sostituzione di Wesley: Tsimikas è in vantaggio sulla concorrenza. Gasperini recupera Soulé dopo oltre un mese ed è tentato di schierarlo dal principio con Pellegrini alle spalle di Malen. Pisilli o El Aynaoui per sostituire Koné in mezzo al campo. Ovviamente non disponibili anche i lungodegenti Dybala, Dovbyk e Ferguson.

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PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Panchina: Martinez, Di Gennaro, De Vrij, Maye, Darmian, Luis Henrique, Cocchi, Mkhitaryan, Sucic, Frattesi, Diouf, Bonny, Esposito.

Allenatore: Chivu.

Squalificati: Carlos Augusto (1).

Indisponibili: Bisseck.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N'Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Malen.

Panchina: Gollini, De Marzi, Ghilardi, Ziolkowski, Rensch, Angeliño, El Aynaoui, El Shaarawy, Venturino, Zaragoza, Vaz.

Allenatore: Gasperini.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Dovbik, Ferguson, Koné, Wesley, Dybala.

ARBITRO: Sozza.

Assistenti: Peretti e Costanzo.

Quarto ufficiale: Colombo.

Var: Di Paolo.

Avar: Aureliano.

