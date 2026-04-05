"Mettere insieme i cocci. Trasformare i traumi in energia, come nel kintsugi, l'arte giapponese di riparare le ceramiche con lacca d'oro". L'edizione odierna de La Repubblica comincia con un paragone per presentare il 'compito' di Cristian Chivu con i giocatori che più hanno accusato l'urto dell'eliminazione dell'Italia: da Bastoni a Esposito, passando per Dimarco, Barella e Frattesi.

Il gruppo è compatto e ritrova Lautaro Martinez, oggi in campo titolare contro la Roma e protagonista di una chiacchierata con la squadra. Chivu "ha benedetto la riunione spontanea dei suoi calciatori di venerdì - svela il quotidiano generalista -. Un incontro informale, ad Appiano Gentile, a cui lui non ha preso parte, per serrare i bulloni e difendere i sei punti di vantaggio nella corsa scudetto. A parlare con i compagni è stato anzitutto capitan Lautaro, che questa sera tornerà in campo a San Siro, dove manca da Inter-Juve del 14 febbraio".