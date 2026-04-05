Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Davide Bartesaghi è ha risposto anche sulla sfida d’alta classifica di domani tra Napoli e Milan al Maradona. Partita che può valere la certezza del secondo posto e "il titolo di anti-Inter".

"È una delle nostre partite più importanti, fondamentale per il finale di stagione" ha detto il difensore rossonero -. La prepareremo con tutta l’enfasi che merita. Ci saranno emozione ma anche grande consapevolezza: siamo una squadra forte e ogni avversario è alla nostra portata".