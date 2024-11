Nel corso della puntata odierina di 'Viva el Futbol', Antonio Cassano sponsorizza il nome di Gaetano Pio Oristanio, prodotto del vivaio Inter oggi al Venezia, in chiave convocazioni future in Nazionale: "Mi piace, l'ho seguito per tante partite; ha un mancino ottimo. Secondo me è da tenere in grande considerazione per la Nazionale e il futuro del calcio italiano. Ha forza nelle gambe, sa fare l'uno-due, sa giocare a calcio".

Concorda con lui Lele Adani: "Oristanio sta facendo benissimo, ha avuto 2-3 occasioni per arrivare alla gloria come a Roma quando ha avuto la chance per lo 0-2"