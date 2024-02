Anche Carlos Augusto si presenta ai microfoni Mediaset a fine gara: "Abbiamo creato tanto ma dobbiamo sfruttare meglio le occasioni. Una vittoria pesantissima, a Madrid sarà un campo duro, sono una bella squadra ma dovremo essere concentrati come oggi. Siamo un bel gruppo, tutti amici, chi non gioca lavora bene durante la settimana, cerchiamo di farci trovare sempre pronti. Sono contento per Arnautovic, un ragazzo incredibile, lavora tanto in settimana e lo merita".