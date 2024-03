Dagli studi di Sky Sport, Fabio Caressa torna sulle parole di Claudio Lotito dopo la partita tra Lazio e Milan denunciando una situazione pesante all'interno della Serie A: "Occhio, perché scoppieranno dei casini. A febbraio dicevamo che ci sarebbero stati problemi e adesso siamo a marzo. A fine campionato sarà una tragedia. Quando arriva un presidente che dice di non credere più nel sistema, sistema che tra l'altro è composto dalle squadre, significa che non c'è più fiducia. E in una squadra succede che quando non si ha più fiducia nell'allenatore, viene cambiato".