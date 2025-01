Stefano Capozucca, interpellato dai colleghi di TMW Radio, ha espresso alcune convinzioni sulle big di Serie A. Gasperini? “Lui è un fratello, ma penso che sia dura. Sarebbe un miracolo sportivo, perché l’Inter è nettamente la squadra più forte che abbiamo in Italia. Riporterebbe alla mente quando vinse per esempio il Verona. In ogni caso penso che ancora non si dia il giusto valore a Gasperini. È tra i migliori di Europa. L’Atalanta con lui e diventata una società di primo piano”, ha concluso.