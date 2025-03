Ospite del podcast 'L'Armandillo' di Armando Ceroni e Nicolò Casolini, giornalisti della RSI, la TV della Svizzera italiana, Fabio Capello racconta diversi aneddoti della sua esperienza da allenatore. Compreso un racconto sull'arrivo al Real Madrid di Roberto Carlos dall'Inter: "Ero in Spagna da pochissimo, Giovanni Branchini mi chiama e mi dice: 'lInter vende Roberto Carlos a questa cifra’. Era un prezzo già fissato. E poi mi dice: 'Fabio, se mi mandi un fax con la firma della società, i documenti ufficiali…'. Dopo poche ore mi arriva un fax con tutti i dettagli, tra l'altro nel momento in cui stavo ancora costruendo la formazione del Real. Non avevo ancora cominciato. Chiamo il presidente e gli dico: 'Lei domani mattina deve prendere il primo aereo e andare a Milano'. Alle otto era lì e alle 11 il contratto era firmato, in meno di una giornata. Gli dissi di venire subito perché se si sparge la voce si scatena la caccia’”.

Ma tra Roberto Carlos e Paolo Maldini, chi era il terzino più forte? "A livello di difensivo era più forte Maldini, a livello offensivo Roberto Carlos”. Altro parallelo, quello tra i due ex nerazzurri Ronaldo e Adriano: "Con Adriano parliamo di un giocatore singolo quando si parlava delle sue uscite, mentre Ronaldo portava nella sua villa gli altri giocatori. È senza dubbio uno dei giocatori più grandi che abbia allenato, seppur grasso, mi è dispiaciuto ma poi ho dovuto scegliere".