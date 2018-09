Intercettato in zona mista dai giornalisti presenti al Marassi, Borja Valero ha commentato così la preziosa vittoria dell'Inter sulla Sampdoria: "Le ultime due partite vinte negli ultimi dei minuti non sono state il massimo per le persone che hanno il cuore debole, speriamo di farle soffrire meno nelle prossime gare. Sicuramente ci hanno dato un bel carico di fiducia in noi stessi, prima contro il Tottenham e poi stasera, con una vittoria che ci permette di mettere la classifica un po’ a posto. La partenza non è stata buona, servivano i tre punti e li abbiamo portati a casa. Speriamo di farlo anche martedì contro la Fiorentina. Piano piano sto entrando in squadra, il mister mi sta dando fiducia. L’importante è farsi trovare pronti quando c’è la possibilità di giocare e io credo di averlo fatto”.