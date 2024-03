Intervistato da TMW Radio nelle ore precedenti Inter-Genoa, Graziano Bini, ex capitano nerazzurro, tesse in primo luogo le lodi di Stefan de Vrij: "Io credo che tutte le squadre vorrebbero una prima riserva come lui. A me è sempre piaciuto, anche se ha avuto un calo lo scorso anno. Adesso si è ripreso e fa vedere quello che è capace di fare. È un ottimo giocatore. Se c’è Francesco Acerbi che sta bene gioca Acerbi ma è un’ottima riserva”.

Su Inzaghi.

“Io credo che la sua bravura sia stata quella di creare un vero e proprio gruppo. Vanno tutti nella stessa direazione. Basti pensare all’atteggiamento di Sanchez”.

Rispetto agli attaccanti dell’Inter del passato, dove si posiziona Lautaro?

“Lo metto dietro ad Alessandro Altobelli perché Altobelli dal 1981-1982 è stato il più forte centravanti italiano più forti degli ultimi 40 anni. Non ho più visto un attaccante così”.