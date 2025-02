Betsson Sport ha organizzato l'Inter Quiz, una sfida appassionante che ha regalato ai tifosi nerazzurri un'esperienza indimenticabile, mettendo alla prova la loro conoscenza della storia dei Campioni d'Italia in carica.

Condotto da Sharon De Luca, l'evento ha visto 16 partecipanti, suddivisi in 8 squadre, sfidarsi con domande sul passato e sul presente della squadra. In palio, un premio esclusivo: due posti in Ground Box a San Siro, per vivere una partita da una posizione d'eccezione.

La competizione si è svolta nell'Inter HQ. Dopo una visita esclusiva alla sede nerazzurra, i partecipanti hanno affrontato il quiz articolato in tre fasi avvincenti. Nella prima, ogni squadra ha avuto a disposizione un colorato buzzer per rispondere alle domande nel minor tempo possibile: il primo team a raggiungere 3 punti si è qualificato al turno successivo. Le risposte corrette assegnavano un punto, mentre un errore regalava il punto alla squadra avversaria. Nelle semifinali, le quattro coppie vincitrici del primo round si sono sfidate, con domande sempre più difficili, come: "Chi ha più presenze tra Zanetti e Mazzola?" o ancora "Quale numero di maglia ha indossato Coutinho nella stagione 2010-2011?". La finale è stata l'ultimo, decisivo confronto che ha decretato la coppia vincitrice di questa edizione dell'Inter Quiz.

I partecipanti, selezionati casualmente tra pubblico e influencer affezionati alla squadra del cuore, hanno vissuto un pomeriggio indimenticabile, immersi nella passione nerazzurra.