Intervistato da Radio Kiss Kiss, l'ex responsabile del settore giovanile del Torino, Massimo Bava ha parlato di Alessandro Buongiorno, uno dei migliori in campo del Napoli nel match di San Siro contro l'Inter, paragonandolo anche ad un nerazzurro: "Quando vedo crescere certi giocatori che conosci da ragazzini c’è tanta soddisfazione. Alessandro è cresciuto sotto tutti i punti di vista" ha detto sul giocatore italiano che ha visto crescere in granata. "Né io né Silvano Benedetti siamo stati dei veggenti, l’abbiamo aiutato a crescere, ma il merito è suo perché è un ragazzo davvero serio. Ora Buongiorno è nel pieno della sua carriera, non possiamo più considerarlo un giovane. La sua personalità viene fuori, lui era un ragazzo timido ma ora è maturo. La cosa che lo farà diventare come Bastoni è quella di avere un allenatore come Conte. Buongiorno sta migliorando giorno dopo giorno".

Sulla sontuosa prestazione contro l'Inter:

"Sempre presente, non lo saltano praticamente mai. Chi lo voleva nerazzurro non sbagliava: prestazione gigantesca".