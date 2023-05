Nella conferenza stampa della vigilia del match contro la Real Sociedad, il tecnico del Barcellona Xavi Hernandez ha speso parole di lodi per il Manchester City, fresco di conquista della finale di Champions League contro l'Inter dopo la batosta rifilata al Real Madrid: "Penso che il City sia stato decisamente migliore del Real e ne ha approfittato, all'andata non fu così. Comunque, ho già detto che per me è la migliore squadra del mondo in questo momento".