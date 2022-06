Sono bastate anche solo le voci della sua autocandidatura tramite l'entourage verso il Barcellona, peraltro bocciata in pieno dal tecnico Xavi Hernandez, per scatenare l'ira dei tifosi blaugrana contro Alexis Sanchez. Il quotidiano catalano Sport, oltre a riportare il no secco del suo ex compagno di squadra, più propenso a puntare su giocatori giovani per un progetto a lungo termine, è stato bombardato su Twitter da tantissimi messaggi di sostenitori culé che contestano apertamente la stessa idea di rivedere dopo anni il Tocopillano in Catalogna.