Antonino Asta commenta con soddisfazione il buon momento che sta vivendo il "suo" Torino. "In Serie A davvero in pochi hanno un centrocampo di alto livello come quello del Toro. Dietro quelli di Inter e Napoli metto il reparto granata, che grazie al mercato di gennaio è cresciuto tantissimo e ora non ha nulla da invidiare a molte squadre importanti del campionato", dice.

"Chi è l'Asta di oggi? Voto Lazaro. Ha meritato il rinnovo. Non è un calciatore appariscente, ma quando non c’è, la sua assenza pesa e si sente. È un elemento sottovalutato, mantiene ottimi standard di rendimento anche in ruoli diversi, prima da terzino e ora sulla trequarti largo a destra, dopo il cambio di modulo. Inoltre ha un piede educato in grado anche di sfoderare diversi assist".