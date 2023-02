Non c'è paragone tra la Serie A degli anni '90 e quella attuale. Una verità inconfutabile, per cui Tino Asprilla, ex attaccante della nazionale colombiana che ha militato nel Parma per cinque anni, può testimoniare in maniera diretta. E i paragoni cominciano con Victor Osimhen, il giocatore più determinante in questa edizione del campionato italiano: "Lui più bravo di me? Attenzione perché partono le querele... - ha spiegato alla Gazzetta dello Sport -. Vi ricordo che io ho giocato in Serie A quando c’erano Van Basten, Gullit, Baresi, Maldini, Del Piero, Roberto Baggio... Devo andare avanti? Io, per fare gol, dovevo superare gente come Baresi, Costacurta, Vierchowod. E qualche volta me li sono pure bevuti. Adesso chi sono i difensori? Contro chi gioca Osimhen? Non esiste paragone tra il calcio di oggi e quello in cui ho giocato io".