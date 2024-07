L'ex difensore Salvatore Aronica è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Zero affermando di confidare nel lavoro di Antonio Conte per il rilancio del Napoli: "Andranno aspettati i rientri dalle nazionali, ma Conte saprà cosa fare. Con una partita a settimana Conte potrà puntare dritto all'obiettivo, dando filo da torcere all'Inter Campione d'Italia in carica. Si potrebbe puntare anche alla vittoria della Coppa Italia, è un trofeo importante".