Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato della lotta scudetto in Italia ai microfoni di Radio Serie A. "Ci sono quattro squadre in prima fila: Napoli, Milan, Inter e Juventus. Poi in seconda fila Roma, Lazio, Atalanta e Fiorentina proveranno a rimanere lì. Quest'anno la Juventus, che noi abbiamo incontrato negli Stati Uniti, con il fatto che non ha competizione europee da disputare può essere una squadra pericolosa".

Ancelotti ha poi commentato la nomina di Spalletti come ct della Nazionale azzurra. "Scelta giusta perché ha l'esperienza e le conoscenze per lottare per la qualificazione agli Europei e ai Mondiali. I problemi con De Laurentiis? Se lui si siede sulla panchina della Nazionale significa che firma un contratto e che può firmare questo tipo di contratto. Luciano ha un grande obiettivo, che è tirare su l'Italia che ha avuto difficoltà con la mancata qualificazione al Mondiale. Ovviamente per l'Italia non è così semplice perché nell'ultimo periodo c'è stata una mancanza di qualità, di calciatori di livello, ma ora credo che stiano venendo fuori calciatori interessanti. Mai allenato una Nazionale? Perché mi piace allenare giorno per giorno".