Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, parlando ai microfoni di Calciomercato.com si è schierato anche contro l'AIA contestando la decisione di annullare il gol di Ismael Bennacer nel derby contro l'Inter. Questo il suo parere sul match di martedì scorso: "Il Milan ha fatto vedere qualcosa di buono anche nella semifinale di ritorno in Coppa Italia, non è primo in classifica e non si sta giocando lo scudetto per caso. Poi la qualità dell'Inter la conosciamo tutti. Non lo dico da milanista, ma io che ho giocato a calcio avrei convalidato il gol di Bennacer. Credo che la posizione di Pierre Kalulu non abbia dato fastidio a Samir Handanovic, tra l'altro all'inizio gli interisti avevano chiesto un presunto fallo di mano e non il fuorigioco. In ogni caso ci sarebbero state polemiche anche se non avessero annullato il gol".