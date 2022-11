La prossima estate in casa Inter si profila qualche cambiamento in difesa.Sembra assai difficile la conferma di Stefan De Vrij in scadenza a giugno: l'olandese non sta convincendo neppure quest'anno e l'alto ingaggio sicuramente non aiuta. Come riporta il QS, diverso invece il discorso per Francesco Acerbi: i nerazzurri possono riscattarlo dalla Lazio per 4 milioni di euro e l'intenzione è quella di far valere il diritto solo davanti ad un forte sconto da parte del presidente biancoceleste Lotito.