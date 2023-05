Vittoria nel primo euroderby per l'Inter. Ai microfoni di Sky Sport è il difensore Francesco Acerbi a commentare il match vinto per 2-0 contro il Milan a San Siro: "Abbiamo avuto un po' di occasioni, abbiamo fatto una buona partita. Siamo entrati male nei primi 20' del secondo tempo, dobbiamo stare molto attenti in vista del ritorno perché non abbiamo ancora fatto niente".

Sentite Istanbul più vicina?

"No, assolutamente no. Io per lo meno no. Non abbiamo ancora fatto niente, è tutto ancora aperto. Martedì sarà una partita come questa, saranno importanti i dettagli e bisognerà tenere alta la concentrazione".

Con Leao cambia qualcosa?

"La nostra partita deve essere sempre la stessa, Leao sicuramente è il giocatore forse più forte che hanno, ma noi dobbiamo pensare alla nostra partita. Possiamo ottenere qualcosa di inimmaginabile a inizio anno, ma dobbiamo fare qualcosa in più di quanto fatto oggi".