Non arrivano buone notizie per Cristian Chivu a circa sei ore da Inter-River Plate, gara valida per la terza giornata del girone E del Mondiale per Club. Come comunicato dal club nerazzurro, infatti, Hakan Calhanoglu ha accusato un risentimento al soleo della gamba destra, un problema fisico evidenziato dalla risonanza magnetica a cui il centrocampista turco si è sottoposto ieri in quel di Seattle, sede del ritiro della Beneamata. Per la cronaca, Calha è ai box dal 31 maggio scorso, quando uscì anzitempo dalla finale di Champions League contro il PSG.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!