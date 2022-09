È Sandro Schärer l'arbitro scelto per dirigere Viktoria Plzen-Inter, match valido per la 2a giornata del Girone C di Champions League. Il fischietto svizzero ha come assistenti i connazionali Zoga e Erni, il ruolo di quarto ufficiale viene invece affidato a Fahndrich. La direzione del VAR è incarico di San, coadiuvato da Tschudi. Prima frazione dove l'irruenza dei padroni di casa è forte già dai primi minuti con l'arbitro che lascia qualche dubbio nel giallo a Sykora per fallo su Dumfries lanciato a rete, nel secondo il direttore di gara viene salvato dal richiamo del VAR nel mancato rosso diretto a Bucha.

13' – Sykora trattiene evidentemente Dumfries: il cartello è inevitabile e il calciatore del Viktoria Plzen non può sfuggirne. I nerazzurri chiedevano qualcosa in più, scelta arbitrale molto al limite e sulla quale rimangono delle perplessità.

15' – Non si frena l'irruenza del Viktoria Plzen: Kalvach travolge come un treno Mhikytarian. L'arbitro, giustamente, non transige e sventola il cartellino giallo.

20' – Azione perfettamente in regola quella che porta al vantaggio nerazzurro: Gosens in linea con la difesa, al pari di Correa e Dzeko che finalizza l'azione.

21' – Intervento in gioco pericoloso di Barella che alza troppo la gamba: il sardo rischia ma è giusto non ammonire.

22' – Giallo sacrosanto a Jemelka: bravo l'arbitro ad applicare la regola del vantaggio e poi a sventolare il cartellino.