Daniele Chiffi, assistito da Cecconi e Zingarelli con Manganiello quarto uomo, arbitra in maniera molto internazionale Lazio-Inter, partita di cartello della 16esima giornata di Serie A. Pochi i fischi del direttore di gara della sezione di Padova, che lascia molto correre l'azione ma finisce col fare confusione sui falli veramente meritevoli di provvedimenti disciplinari: nel giro di 10' risparmia di un giallo Gila per SPA, poi ne estrae uno all'indirizzo di Calhanoglu molto severo. Corretta l'ammonizione per Bastoni, suscita perplessità quella a Bisseck, poi sostituito all'intervallo da Inzaghi per non correre rischi inutili. L'episodio più rilevante a livello arbitrale del match scocca al 36': dopo un'azione confusa, Chiffi annulla il gol di De Vrij per un offside di Lautaro ma assegna rigore, su suggerimento della coppia Mazzoleni-Serra, vedendo al monitor il fallo di mano di Gigot che gli era sfuggito live. Gli episodi da moviola:

15' - Gila ferma la ripartenza condotta da Mkhitaryan arrivando in ritardo nella contesa del pallone: Chiffi, vicino all'azione, ordina calcio di punizione in favore dell'Inter ma decide di non sanzionare il difensore laziale. Doveva, invece, estrarre il giallo tattandosi di SPA.

24' - La prima ammonizione è per un interista: Calhanoglu entra in gioco pericoloso su Rovella, senza cattiveria, ma la dinamica inganna Chiffi. Sanzione a dir poco severa.

31' - Isaksen brucia sullo scatto Bastoni, che si arrangia trattenendolo per la maglia: fallo e ammonizione per il difensore interista, che ha fermato un'azione potenzialmente pericolosa degli avversari.

33' - Pedro tampona Barella al limite dell'area laziale: Chiffi tiene nel taschino il giallo, che poteva essere estratto vista l'imprudenza dell'intervento dello spagnolo.

36' - Annullata la rete di De Vrij per un offside di Lautaro che interferisce sulla giocata di Gigot. Ma l'Inter protesta per un tocco di braccio dello stesso difensore francese sul colpo di testa di Dumfries, poi parato da Provedel. Dopo un lungo check con Lissone, Chiffi viene richiamato per l'on field review, dove non può fare altro che assegnare il calcio di rigore. Proteste di Rovella, che viene ammonito.

44' - Chiffi ferma la battuta del corner per calmare le acque in area. Alla fine, sventola il giallo all'indirizzo di Bisseck, colpevole di aver spinto Zaccagni. Una decisione che lascia perplessi.

45' - Buonissimo il 2-0 dell'Inter: Dumfries riceve in posizione regolare e inventa per Dimarco, nettamente dietro la linea difensiva laziale.

SECONDO TEMPO -

51 e 53' - Nulla da segnalare, a livello arbitrale, sul tris di Barella e il poker di Dumfries.

75' - Darmian graffia il piede di Zaccagni arrivando in ritardo nel duello: Chiffi allunga la collezione di cartellini gialli.

77' - Regolarissima la posizione di Carlos Augusto prima di mettere dentro il 5-0.