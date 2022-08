A 8 mesi dall'ultima volta, proprio nella stessa partita, è ancora il genovese Davide Ghersini l'arbitro designato per dirigere Inter-Spezia, sfida valida per la seconda giornata di campionato. Ad assisterlo Di Iorio e Raspollini, con Santoro nelle vesti di Quarto Uomo. Al VAR Marini, mentre l'AVAR è Guida. Serata tranquilla e buona prestazione per il fischietto ligure, che usa un metro coerente e non estrae cartellini gialli. Di seguito gli episodi da moviola principali.

1' - Subito cross di Barella per Calhanoglu, pescato in offside da Di Iorio. Ottima segnalazione, a freddo, la prima di numerose alla luce della linea difensiva altissima degli ospiti.

8' - Rischia Bastoni per un tackle in ritardo su Barella. Ghersini lo grazia ma lo avvisa.

16' - Richiamo per Caldara che stende Lautaro interrompendo una grande giocata a centrocampo dell'argentino. Giusto non calcare troppo la mano.

32' - Regolare la posizione di Lautaro, liberato da un tiro sporco di Brozovic ma incapace di trovare lo specchio della porta. Bravo l'assistente.