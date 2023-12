È Matteo Marcenaro l'arbitro designato a dirigere Inter-Lecce, gara in programma per la 17esima giornata di Serie A. Gli assistenti sono Rossi e Cipiani con Tremolada nelle vesti di quarto uomo. VAR affidato a Lorenzo Maggioni della sezione di Lecco, Valeri all'AVAR. Prestazione non al top quella del il fischietto di Genova che pecca particolarmente al 49esimo, quando prende un clamoroso abbaglio fischiando un calcio di rigore a favore degli ospiti su un tocco di schiena di Carlos Augusto, salvato dal VAR che nota e fa correggere l'errore.

Di seguito gli elementi chiave della gara:

3' - Palla dentro di Thuram per Mkhitaryan che tocca il pallone con il piede sinistro e poi viene toccato da Falcone che però sembra contenersi per evitare il contatto che è inevitabile. Check col Var che conferma la decisione di campo.

16' - Ammonito Gonzalez per intervento duro su Barella, giusta lettura dell'arbitro e giallo sacrosanto.

18' - Il Lecce protesta per un fallo subito da Ramadani, non fischiato da Marcenaro. Il centrocampista del Lecce resta a terra dopo un contrasto con un avversario, ma l'arbitro ha visto bene.

30' - Altra ammonizione del match, questa volta ai danni della squadra di casa: giallo sventolato da Marcenaro per Calhanoglu. Turco colpevole di aver fermato un avversario: fallo tattico e giallo giusto.

33' - Per un giallo dato, uno mancato. Marcenaro grazia Piccoli che calcia a gioco fermo.

42' - Altra generosità dell'arbitro che evita un doppio giallo a Gonzalez che dopo il primo giallo rimediato nel primo quarto d'ora di gara, tocca di mano un pallone che gli costa carissimo: rischio di espulsione e punizione dalla quale nasce il gol.

49' - Arriva il momento dell'episodio più controverso della serata: Gendrey crossa, Carlos Augusto frappone il corpo e respinge. Ma con una sicumera ai limiti dell'irritante, Marcenaro non ha esitazioni a indicare il dischetto e il rigore per il Lecce. Proteste veementi dei nerazzurri, legittime perché Carlos Augusto non aumenta mai il suo volume toccando palla tra schiena e gomito. Il VAR Maggioni richiama il fischietto genovese che si redime e cancella la massima punizione.

64' - Brutto scontro tra Piccoli e Bastoni: gioco pericoloso del calciatore leccese che entra in gamba tesa sull'avversario e viene giustamente sanzionato con l'ammonizione.

68' - Pongracic trattiene vistosamente Arnautovic. Marcenaro fischia fallo a favore dell'Inter risparmiando il gialloblu che sarebbe stato da ammonizione. Ammonizione che invece l'arbitro indirizza a Inzaghi dalla panchina, per proteste.

73' - Giallo che Pongracic guadagna dopo un pestone rifilato a Thuram. Episodio che Marcenaro questa volta non può non condannare.

83' - Lecce in 10. Espulso Banda per proteste. Marcenaro non placa il suo disappunto su un fallo fischiato precedentemente e tira fuori il rosso diretto. Scena simile a quella vista in Lazio-Inter in occasione del rosso a Lazzari

91' - Deviazione di Frattesi mai vista da Marcenaro e assistenti: angolo per il Lecce non assegnato, si riparte erroneamente da calcio dal fondo.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!