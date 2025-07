Come conferma Tuttosport, prosegue lo stallo nella trattativa tra l'Inter e il Galatasaray per il trasferimento a Istanbul di Hakan Calhanoglu. In questo scenario, è possibile che la crisi scatenata ufficialmente qualche giorno fa in America rientri per tutti i protagonisti del mondo nerazzurro, ma non è così probabile. Tanto che il club, ipotizzando di incassare 25 milioni di euro dalla cessione del suo regista, si sta già guardando intorno per cercare l'eventuale sostituto: Ederson è il preferito - ma costa 60 milioni di euro - poi in lista ci sono i soliti noti, ovvero Rios a Stiller, Hjulmand e Keita.

A proposito di uscite, non è escluso che possa partire Yann Bisseck, solo a patto che diventi una ghiotta occasione di plusvalenza: c’è l’Aston Villa sul tedesco e non solo, ma c'è da capire se metteranno sul piatto quei 30/35 milioni di euro indispensabili per puntare su Giovanni Leoni del Parma o Joni De Winter del Genoa, i primi nell’indice di gradimento nerazzurro. Nel reparto difensivo, occhio anche alla situazione di di Benjamin Pavard e Denzel Dumfries, finito nel mirino del Manchester City, con il rischio che possa esercitare la clausola rescissoria che scade a metà mese. .

Chiudendo il discorso sui possibili partenti, dall'addio di Mehdi Taremi in Viale della Liberazione sperano di racimolare 10-12 milioni di euro, ma i dirigenti potrebbero doversi accontentare anche di una cifra inferiore, pur di risparmiare sull’ingaggio delle prossime due stagioni. A quel punto, si legge sul quotidiano torinese, più che un omologo dell'iraniano si andrebbe su un profilo diverso, tipo una seconda punta o un esterno offensivo.