Rasmus Hojlund è ormai definitivamente uscito dai radar nerazzurri. Ne scrive oggi il Corriere dello Sport, secondo cui l'attaccante del Manchester United non è più da considerars un possibile obiettivo per l'Inter.

Le novità in attacco non sono finite: l'obiettivo è infatti prendere un elemento di fantasia, ma bisognerà aspettare le occasioni che si presenteranno e soprattutto l'eventuale uscita di scena di Taremi, per liberare uno "slot".